В центре Москвы машина упала в Яузу, водитель госпитализирован

В Москве водитель автомобиля госпитализирован после падения в реку Яузу. Инцидент произошел накануне вечером в центре столицы на улице Наставнический переулок, дом 27, передает РИАМО со ссылкой на региональный главк МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили машину в реке – ее пришлось доставать с помощью крана. Самого водителя вытащили из машины очевидцы еще до прибытия сотрудников МЧС. Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.12.17

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