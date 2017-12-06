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Среда, 6 декабря 2017, 11:52 мск

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В центре Москвы машина упала в Яузу, водитель госпитализирован

В центре Москвы машина упала в Яузу, водитель госпитализирован

В Москве водитель автомобиля госпитализирован после падения в реку Яузу. Инцидент произошел накануне вечером в центре столицы на улице Наставнический переулок, дом 27, передает РИАМО со ссылкой на региональный главк МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили машину в реке – ее пришлось доставать с помощью крана. Самого водителя вытащили из машины очевидцы еще до прибытия сотрудников МЧС. Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением.

Москва, Ольга Ветрова

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