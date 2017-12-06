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Среда, 6 декабря 2017, 13:18 мск

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В Подмосковье обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями

В Подмосковье обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями

Сегодня в бытовке, расположенной в поле около деревни Никиты Волоколамского района Московской области обнаружено тело 52-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и поиск убийцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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