Известный эколог оценил планы властей по рекультивации «Кучино»: успешных примеров в России ещё нет

План подмосковного губернатора Андрея Воробьева, который пообещал накануне президенту РФ Владимиру Путину рекультивировать полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе всего за год, может оказаться реальным. Однако удачных примеров такого рода в стране еще не было. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный эколог, член рабочей группы и экспертного совета Минэкологии Московской области, один из активистов, организовавших борьбу со свалкой, Анатолий Баташев.

По его словам, рекультивация «Кучино» – это важный прецедент для Московской агломерации и России в целом, но бюджетные средства без проекта и сметы выделить невозможно, поэтому обоснование средств и бюджетное планирование могут занять еще полгода-год.

Как отметил эколог, в обычном режиме подготовка и утверждение проектно-сметной документации занимает год, а дальше «все зависит от выделения бюджетных средств». При этом прецеденты, чтобы полигоны рекультивировали их эксплуатанты, практически отсутствуют.

«Рекультивировать полигон любой степени сложности можно за год или два. Но успешных примеров качественной рекультивации полигонов в России практически нет. Была попытка рекультивировать свалку под Сочи, но ее забросили. Рекультивацию Саларьево и некоторых других полигонов нельзя полностью признать удачной», – обратил внимание Баташев.

Впрочем, эколог выразил уверенность, что за год реально справиться со свалкой «Кучино». «Рекультивация уже идет полным ходом, по нарастающей», – сказал Баташев и добавил, что полигон является «жутким вулканом выбросов» – это один из главных отравителей воздуха на востоке Московской области.

Нужно понимать, подчеркнул он, что полигон выделяет газы примерно лет 25 – сначала много, потом меньше. Например, в Германии на многих закрытых 20-25 лет свалках еще горят факелы, а полигоны – «живут», внутри них идут химические реакции. Поэтому важно, «чтобы окончание эксплуатации сопровождалось подготовкой к рекультивации и сразу началом рекультивации».

«Сегодня мусорные кучи бросают, закрытые свалки горят, убивая здоровья горожан – например, в этом году горели свалки под Серпуховым и в Рузском районе, – напомнил эколог. – Тушить свалки – очень сложно, это многомесячные битвы».

При этом в Кучино, по его словам, решили не изобретать велосипед, а «сразу взяли на вооружение проверенный австрийский и немецкий опыт». Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация рекультивации полигона.

«Мы привлекли реально одних из лучших проектантов, которые есть в стране. Возглавляют группу Борис Васильевич Трушин, который проектировал огромное количество объектов, и Оливер Кайзер – единственный, кто внедряет сложные технологии газоочистки и борьбы с фильтратом», – отметил Баташев.

По его словам, планируется уже весной 2018 года начать срезку склонов по бокам полигона и порядка миллиона тонн отходов перевезти на плато, где будут три вершины. В итоге крутизна склонов сократится с 35-40 до 21-22 градусов. Это исключит риск масштабных оползней, и появится «возможность для полного перекрытия полигона с дальнейшей дегазацией».

Эколог сообщил, что при формировании горы отходы будут оперативно пересыпаться чистым грунтом. Сверху положат метровый слой, а дальше – три слоя изолирующих материалов, которые «полностью исключат взаимодействие агрессивного тела полигона с внешней средой и выбросы газов в атмосферу». Однако эти слои надо класть на уже подготовленный склон и в теплую погоду – не позднее сентября. В противном случае – «все насмарку».

По словам эколога, оборудование для дегазации уже заказано, а малый факел, на котором сжигается до 400 кубометров газа в час, заработал 4 декабря. Базовый факел, который планируется установить также в декабре, будет сжигать уже 2,5 тысячи кубометров свалочных газов при температуре 1000-1200 градусов.

Вместе с тем планируется установить фильтры для предварительной очистки газа и построить электростанцию. Всего предполагается пробурить 112 скважин. Их подключат по газопроводам к 4 мощным компрессорным станциям, которые «потащат газ на факел и станцию», а тело полигона будет засажено травой.

При этом экологи – экспертное сообщество, гражданские активисты и другие структуры – активно контролируют все работы по рекультивации свалки.

«Это не хобби для людей, это огромная титаническая работа порядка сотни человек, которые так или иначе задействованы в проекте. А есть еще и те, кто курирует процесс сверху, есть много рабочих. Сейчас немцы на полигоне оборудование настраивают. Рабочие группы под эгидой Общественной палаты Балашихи и Общественной палаты Московской области заседают два-три раза в неделю. Еженедельно собираются при главе. Есть экспертный совет Министерства экологии, и там лучшие силы брошены», – заверил Баташев.

«Когда есть ресурсы, контроль и желание жить по-человечески, можно делать чудеса», – считает эколог.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.12.17

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