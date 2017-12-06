Вредительство и саботаж: российские функционеры должны ответить за отстранение сборной от ОИ-2018 Чемпион мира по рукопашному бою Павел Болоянгов о cпорте и чиновниках

Олимпиада «сдаёт позиции как символ единства и мира», а нынешнее отстранение российской сборной от зимних Игр – очередная пощечина России. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил чемпион мира по рукопашному бою Павел Болоянгов.

По его мнению, спорт не должен разделять людей, а его использование в политических интересах началось уже давно. Так, в 1980 году 64 государства во главе с США отказались от участия в московской Олимпиаде.

Как считает Болоянгов, сейчас ведется борьба не с допингом, а с нашими спортсменами, со страной. Он сравнил происходящее со сносом памятников советским воинам-освободителям.

Кроме того, чемпион подверг критике российских функционеров, которые порой «мало думают о качестве своей работы, а больше – о том, где бы что урвать».

«Судя по тому, что происходит, у нас не только спортивные, а и многие другие функционеры плохо делают свою работу. На мой взгляд, это саботаж и вредительство, за что все они должны держать ответ», – считает он.

По мнению Болоянгова, российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпиаде.

«Нашим спортсменам я бы посоветовал выступать обязательно – спортивная жизнь коротка, а весь мир всё равно будет знать, что они представители нашей Родины и своими победами они её прославят в любом случае!» – посоветовал чемпион.

Он выразил надежду, что его слова помогут спортсменам сделать правильный выбор, «чтобы потом остаток жизни не жалеть».

«Я знаю, что такое пот и кровь подготовки и спортивных побед, – отметил чемпион. – В своё время, ещё в 2007 году, я уговорил так выступить Женю Плющенко. И мы получили бы опять золотую медаль, если бы не те самые функционеры, которые не сделали свою работу – не опротестовали результат».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.12.17

Ученый подтвердил внеземное происхождение оружия возрастом до 5200 лет. / Басманное правосудие: когда ждать изменений. / Прогноз: «чистым» паралимпийцам разрешат выступить на Играх в Пхенчхане. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»