ЧП в «Шереметьево»: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в Instagram сообщил один из пассажиров.

«Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир», – проинформировал пользователь 03_sergey.

Известно также, что из-за случившегося в аэропорту временно доступна только одна взлетно-посадочная полоса.

Стоит отметить, что столичном регионе сейчас сложные погодные условия: снегопад и порывистый ветер.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

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