Глава подмосковного Серпуховского района объявлен в розыск

Глава Серпуховского муниципального района Подмосковья Александр Шестун объявлен в розыск в связи ситуацией на на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Чиновник подозревается в административном правонарушении – в блокировании движения мусоровозов к свалке.

Сам Шестун называет происходящее «цирком». Он заявляет, что не скрывается и не понимает, почему его разыскивают, передает Life.

«Зачем меня искать, если руководство УВД общается со мной по телефону и знает, что я нахожусь дома на больничном?» – пояснил он изданию.

Как сообщается, ориентировка на главу Серпуховского района подписана врио заместителя начальника серпуховского отдела полиции Александром Паршиковым. В ней говорится, что Шестун может передвигаться на автомобилях марки Hyundai или Mercedes Benz S500, и при выявлении «необходимо организовать его задержание и доставление в МУ МВД «Серпуховское» для составления административного протокола».

Ранее, 30 ноября, полицейские задержали у въезда на полигон активистов, выступавших за закрытие свалки. Глава района уверяет, что прибыл всего лишь для «урегулирования конфликта между протестующими и правоохранителями».

«Дело в том, что за неделю до этого по постановлению администрации района движение грузовиков было закрыто на неделю. Это решение принималось на Комиссии по безопасности дорожного движения, в состав которой входили и сотрудники ГИБДД. Мой адвокат уже сходил в полицию, на пятницу нас вызвали для составления протокола», – сообщил Шестун.

Отметим, что свалку обещали закрыть в 2018 году, однако в Минэкологии Московской области заявили, что она может эксплуатироваться еще, как минимум, 14 лет. Эта новость вызвала недовольство жителей района, не желающих долго терпеть «загрязнения и смрад».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.12.17

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