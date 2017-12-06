Вопреки оптимизму чиновников: российская экономика перешла к стагнации

Возможности краткосрочного восстановительного роста российской экономики в целом можно считать исчерпанными. В ближайшие месяцы Россию ожидает стагнация. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе» «Центра развития» Высшей школы экономики. Как считают эксперты, такая ситуация может продлиться минимум два три месяца, то есть фактически до президентских выборов.

К таким выводам экономисты пришли после анализа октябрьских данных о нулевом росте промышленного производства и прогнозном моделировании. При этом, как говорится в докладе, на данных со снятой сезонностью в целом негативная динамика наблюдается уже с лета. «Наши модельные расчеты показывают, что в ближайшие месяцы промышленность скорее ждет продолжение стагнации», – отмечают эксперты.

По их оценке, уровень производства базовых отраслей в середине 2017 года вернулся (ВВП практически вернулся) к уровню середины 2014 года, то есть возможности краткосрочного восстановительного роста экономики в целом можно считать исчерпанными. То же самое можно сказать и о динамике стоимостных объемов нетопливного экспорта, который осенью текущего года практически восстановился после кризисного спада к уровням середины 2014 года, после чего его динамика резко замедлилась.

«Нужно сказать, что раньше примерно тех же объемов нетопливный экспорт достигал на предкризисном максимуме в середине 2008 года. Такая динамика указывает на ограниченный потенциал роста нетопливного экспорта по основным товарным группам (металлы, машиностроение, химия). Исключением является лишь продукция сельского хозяйства, динамика экспорта которой резко улучшилась с середины 2011 года и в целом продолжает улучшаться и в 2017 году. Однако его удельный вес в общем объеме экспорта пока не превышает 7%», – говорится в докладе.

Эксперты также обратили внимание на наметившийся негативный разворот в динамике внутреннего частного спроса, который, достигнув «дна» в середине 2016 года, в течение целого года медленно восстанавливался, однако осенью-2017 вновь затормозился.

«Под влиянием плохой динамики реальных располагаемых доходов населения, сезонно сглаженные темпы розничной торговли продолжают колебаться около нуля, и, в отличие от других экономических параметров, заметной восстановительной динамики в этом секторе нет», – констатировали экономисты.

Вместе с тем, как отмечается в докладе, динамика банковских депозитов и кредитов предприятий указывает сейчас на вялую деловую активность и низкую склонность к инвестированию.

«Таким образом, исходя из текущих тенденций, сценарий продолжения стагнации экономики в ближайшие месяцы выглядит более реальным, чем новое оживление, хотя маятниковые колебания конъюнктуры от месяца к месяцу, безусловно, будут продолжаться», – считают эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

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