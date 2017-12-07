Дмитрий Аграновский: Россия уже давно получила нейтральный флаг / Известный адвокат об отстранении российской сборной от Олимпиады

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов на корейскую Олимпиаду только под нейтральным флагом и другие ограничения не имеют ничего общего ни с допингом, ни со спортом. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный российский адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. Он считает, что происходящее – продолжение давления на Россию после Крыма, Донбасса и Сирии.

По его словам, Россия частично перестала подчиняться миропорядку, установленному США после разрушения СССР. Однако поскольку нынешняя Россия – не СССР, «США давят нас без всякого стеснения, не видят в нас партнера и даже не предлагают достойно сдаться».

«Не знаю, возможно ли оспорить решение МОК в международных судах, до Олимпиады вряд ли успеем, но, увы, этим никто и не занимается», – сказал адвокат, отметив, что сейчас не предпринимается вообще никаких попыток защитить российских спортсменов.

Что касается выступления под нейтральным флагом, то Аграновский не видит в этом никакой проблемы. «Мой флаг Красный, и я именно за него голосовал на референдуме 17 марта 1991 года, как и более 70 процентов жителей страны. В том же году его спустили и, не спрашивая меня, подняли этот (триколор). Так что в каком-то смысле, он и так нейтральный», – сказал он.

Выступать или нет, по его оценке, – личное дело каждого спортсмена, так как Олимпиада сейчас – «просто коммерческое соревнование». «Спортсмены зарабатывают там деньги и ничего более», – констатировал Аграновский и добавил, что они имеют на это полное право, «как любые работники в других отраслях».

«Мы уже 27 лет живем при капитализме, где все продается и все покупается. Поэтому пафос «За Родину, за Сталина!» сейчас неуместен, особенно от людей, которые продают на Запад нефть, принадлежащую всему народу», – считает адвокат.

Исходя из этого, по его мнению, Олимпиада для России, как и для любой другой, «не значит ничего серьезного, как не значат ничего «нобелевские премии» после присвоения их Обаме и Алексиевич».

«Это просто шоу-бизнес. Кто-то смотрит, кто-то нет. Я не смотрю уже давно, – признался адвокат. – Транслировать на уровне ВГТРК там нечего – тем более, сейчас столько каналов и Интернет, что все желающие без проблем посмотрят».

При этом Аграновский не берется что-то советовать спортсменам – «мне они ничего не должны, как и я им». Он обратил внимание, что большинство из них живет и тренируется за границей, а основной доход получает с рекламных контрактов.

«Знаю только, что они всю жизнь тяжело работают и имеют право получать деньги за свой труд. Поймите, это давно не соревнование двух систем, а просто обычный бизнес. Добро пожаловать в реальность», – заключил Аграновский.

Москва, Ольга Ветрова

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