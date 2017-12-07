В России появится новая гостиничная цепочка

В России появится новый отечественный гостиничный бренд под названием «Федерация», первые объекты под которым планируется ввести в строй летом 2018 года. Как накануне на предновогодней конференции медиа-сообщества «Travel Russia» сообщила руководитель этого проекта Анна Граненова, это будет гостиничная цепочка уровня «четыре звезды», которая будет работать в разных регионах страны.

Редакции «Нового Дня» стало известно, что на первом этапе в планы Федерации входят Анапа, Лазаревское, Пушкин, Иркутск и Архыз. В Москве открытие отелей пока не планируется.

Между тем интересен тот факт, что «тестовой» серией команды Граненовой в индустрии гостеприимства стали хостелы «Чек Инн», открытые как раз в столице. Этот проект оказался очень успешным, потому что его авторам удалось совместить традиционную для хостелов низкую стоимость проживания с высоким уровнем сервиса – например, завтраки там могут дать фору многим трехзвездочным гостиницам, есть наборы полотенец, наборы для душа и т.д.

Подобные принципы «поднятой планки» закладываются и в четырехзвездочную концепцию. Специалисты утверждают, что это перспективный мировой тренд и не случайно самым эффективным маркетинговым приемом отельеров в периоды кризисов является увеличение привлекательности по соотношению «цена-качество» – пять звезд предлагают по цене четырех, четыре – по цене трех и т.д. В данном случае этот прием предполагается использовать на системном и постоянном уровне, предлагая клиентам в формате «четыре звезды» нечто большее.

Очевидна перспективность и ставки на сотрудничество с тревел-блогерами. Гостиничный бизнес уходит в Интернет и роль традиционных медиа в коммуникации между отельерами и клиентами существенно ослабляется, уступая новым реалиям, которые олицетворяются сервисами типа Букинг Ком.

Вчера же руководитель медиа-сообщества Travel Russia Елена Харо анонсировала еще один – экспертно-информационный проект, связанный с тревел-блогерами и новой гостиничной цепочкой «Федерация Travel-Russia».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

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