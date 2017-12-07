Синоптики определили, какая погода будет в Москве в выходные

В московском регионе в ближайшие дни сохранится снежная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в дневное время продолжит колебаться вблизи отметки 0 градусов.

В пятницу, 8 декабря, осадки возможны лишь местами, в отдельных районах будет наблюдаться туман. Ночью температура понизится до -10…-8° в столице и -13…-8° в Подмосковье, днем – также как и накануне, в Москве -5…-3°, по области -7…-2°.

Начиная с субботы, на погоду столичного региона будет оказывать влияние обширная зона низкого давления, которая расположится над Европой. В столичном регионе в этой связи прогнозируется продолжение осадков и постепенное повышение температуры.

В субботу, 9 декабря, ожидается небольшой снег. Ночью -4…-2° в Москве и -7…-2° по области, днем -1…+1° и -3…+2° соответственно. Эти значения сохранятся и в течение воскресной ночи и дня, когда также возможен снег при порывах ветра до 12-17 метров в секунду.

В понедельник, 11 декабря, временами также прогнозируются умеренные осадки, температура воздуха в течение суток -2…+3°. Во вторник, 12 декабря, временами вновь возможен снег. Ночью – -7…-2°, днем – -2…+3°.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

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