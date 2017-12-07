Кишинев увидел в России врага: молдавский олигарх отомстил Москве за свой заочный арест

Один из самых влиятельных политиков Молдавии – олигарх Влад (Владимир) Плахотнюк, который накануне был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в покушении на убийство, отомстил России за уголовное преследование. Его Демократическая партия продавила в парламенте Молдавии закон о «запрете российской пропаганды».

Правящая коалиция и при поддержке либералов решила принять законопроект сразу в двух чтениях, несмотря на протесты левой оппозиции. «За» проголосовали 61 из 101 депутата (в зале присутствовали 87 депутатов).

Теперь за нарушение ограничений законопроект предусматривает штрафы от двух до четырех тысяч евро, а в случае повторных нарушений до пяти тысяч евро. Самое строгое наказание – отзыв лицензии вещателей, которые ретранслируют такие программы, передает «Интерфакс».

Автор законопроекта Сергей Сырбу заявил, что этот документ является механизмом «обеспечения информационной безопасности государства».

«Инициатива, подписанная депутатами Демпартии и Европейской народной партии, направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории РМ информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан», – заявил Сырбу.

Он подчеркнул, что эта инициатива относится «исключительно к ограничениям, связанным с информационно-аналитическими программами, и никоим образом не повлияет на ретрансляцию развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов».

«Никто не запрещает никакие каналы из каких-либо стран. Идет речь не о прекращении вещания каналов, а о запрете конкретных программ, которые преследуют цель манипуляцию, пропаганду и дезинформацию», – обратил внимание автор законопроекта.

Накануне Демпартия Плахотнюка после новостей об аресте молдавского олигарха заявила о провокации со стороны России и назвала преследование олигарха политическим.

Демпартия отметила, что «за последний год на имена молдавских чиновников были открыты десятки уголовных дел и расследований».

«Интерпол и другие международные организации отклонили очень большое количество заявлений со стороны учреждений РФ, оценив их как посягательства на свободу и политическое преследование молдавских официальных лиц», – говорилось в заявлении.

В Демпарти также подчеркнули, что «эта неудача российских властей повлекла за собой более радикальные действия по политическому преследованию официальных лиц из Молдовы».

Кишинев, Служба информации РИА «Новый День»

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