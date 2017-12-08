СМИ: Пришло время переименовать Басманный суд

Переименование Басманного суда может начать новую историю российского правосудия, избавив его от негативного определения, бросающего огромную тень на всю отечественную судебную систему. Как считают журналисты «Новых известий», для этого есть все основания, тем более бывший и нынешний президенты РФ уже давно дали понять, что с произволом судейского корпуса пора заканчивать.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

В наступающем 2018 году общественность отметит 15-летие Басманного суда Москвы, который в рекордно короткие сроки превратился из районного оплота Фемиды в общеройссийское «басманное правосудие».

Разумеется, что день рождения суда – дата условная. Потому что на месте нынешнего Басманного районного суда существовал Бауманский районный суд города Москвы, а позже – уже Басманный межмуниципальный народный суд ЦАО г. Москвы. По иронии судьбы, несмотря на название и территориальную подсудность, двухэтажное здание постройки 1877 года расположено в соседнем Красносельском районе Центрального округа.

Однако все предшественники и предтечи Басманного суда не попадали в скандалы федерального масштаба. И самый громкий из них был в сентябре 2009 года, когда квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Басманного суда Елены Ярлыковой – из-за того, что она («по ошибке»!) освободила из-под стражи в зале суда не того обвиняемого. Заслуги этой судьи в деле «ЮКОСА», а так же в деле бывшего руководителя Главного следственного управления при Генпрокуратуре РФ Дмитрия Довгия не помогли,– слишком уж вопиющее нарушение профессионального долга!

Но сам факт того, что басманное правосудие могло кого-то освободить, а не посадить, являлся нонсенсом. Именно оно в лице судьи Натальи Дударь впервые в России применило статью 212.1 УК РФ, по которой на три года колонии осужден активист Ильдар Дадин – тот самый, который вышел на волю после решения Верховного суда, отменившего чрезмерные строгости Басманного.

Правда, судьба Дадина кажется куда более завидной, чем у бывшего вице-президента «ЮКОСа» Василия Алексаняна. По воле «басманных» судей почти слепой человек, больной СПИДом, раком и туберкулезом, провел в СИЗО два с половиной года – с апреля 2006 по декабрь 2008 года. Кажется, после этого известный бард Тимур Шаов написал песню – «Закон Кулона не объявишь вне закона,– ну разве что через Басманный суд» (Закон Кулона – это закон сухого трения).

Аресты вообще слабое место Басманного суда. В 2010 году, например, он, без достаточных на то оснований, взял под стражу ни много ни мало следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре Андрея Гривцова. И только вмешательство апелляционной инстанции Мосгорсуда, как писал «Коммерсантъ», восстановило справедливость, вернув Гривцову свободу.

Понятно, что в делах ЮКОСа, Дадина, фигурантов Болотной площади проглядывала политическая составляющая. Но сегодня очевидно, что мифические выгоды от показушной жестокости суда никак не перевешивают репутационные потери всего российского правосудия, равно как и имиджа власти в целом. Что бы ни происходило, а всякий раз Басманный суд становится на сторону следствия. Как пишет «Независимая газета», свежий пример «басманного правосудия» выглядит еще удивительнее – недавно судья ограничил сроки знакомства с материалами дела адвокату, на тот момент вообще не принимавшему участия в процессе. Следствие попросту проигнорировало факт расторжения договора с подзащитным, а Басманный суд занял сторону следствия. Других адвокатов по этому процессу также ограничили в сроках, фактически обязав читать по несколько тысяч страниц дела в день.

Как показывает этот и многие другие примеры, Басманный суд, в который представители следствия обращаются в силу территориальной подсудности своих дел, де-факто превратился в структурное подразделение Следственного комитета, штампующее решения в его пользу чуть ли не конвейерным методом, но подавляющее большинство ходатайств обвиняемых оставляющее без удовлетворения вне зависимости от их позиции и содержания.

Интересно, как такой вывод сочетается с позицией президента Путина?

«В обществе должно быть уважение к решениям суда, и многое зависит от вашей открытости и профессионализма, – говорил судьям президент Владимир Путин в ходе Всероссийского совещания судей 2016 года. – К сожалению, с правовой культурой в нашем обществе не все благополучно». «Считаю, что нужно и дальше двигаться в сторону повышения ответственности судей и большей прозрачности судопроизводства», – отмечал президент в рамках прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

Еще раньше, в 2009 году президент Медведев открыто называл басманное правосудие «злом»: «Если под «басманным правосудием» понимается принятие несправедливых решений, любым судом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло и с этим нужно бороться мерами юридического реагирования».

Вопрос в том, когда же эта борьба со «злом» войдет в победную фазу? И какими способами избавить наше правосудие от дефиниции «басманное»?

Возможно, судьям Басманного суда стоило бы выбрать какое-нибудь громкое дело и провести его образцово идеально, чтобы навсегда избавиться от сомнительного пятна на имидже, предлагают юристы.

Возможно, что и вся система российского правосудия нуждается в более четких правилах состязательности сторон – чтобы мнение защиты учитывалось никак не меньше позиций обвинения.

Возможно, что Басманный суд стоит переименовать еще раз, чтобы начать новую историю с чистого листа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

Старость в 3D: найден рецепт от старческого слабоумия. / Госдума одобрила 10 лет «строгача» для телефонных террористов. / Западные СМИ обвинили генерала РФ в крушении «Боинга» над Донбассом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»