ФАС выявила в Москве крупный картель: обогащались на освещении зданий и улиц

Московской управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило картель поставщиков, которые завышали стоимость своих услуг по архитектурно-художественному освещению зданий и улиц. Как говорится в сообщении ведомства, нарушителями закона о защите конкуренции признаны АО «Агентство развития перспективных технологий» (АО «АРПТ») и ООО «Орбита сервис».

С июля по декабрь 2016 года эти компании приняли участие в четырех торгах, общая начальная (максимальная) цена контрактов по которым составила 625,9 млн рублей. «Заключение картельных соглашений между компаниями привело к поддержанию цен на торгах. В ходе четырех аукционов компании подали по одному или несколько ценовых предложений и в дальнейшем отказались от конкурентной борьбы. Результатом этих действий стало снижение начальной (максимальной) цены контрактов от 1% до 5%. Таким образом, сумма заключенных АО «АРПТ» контрактов по результатам четырех торгов составила 615,5 млн рублей», – говорится в сообщении УФАС.

Как обратили внимание в ведомстве, вследствие того, что участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, оказание услуг для нужд Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы осуществлялось по существенно завышенным ценам.

«Регулятор также установил, что компании в ходе аукционов обменивались в интересах друг друга информацией и использовали единую информационно-техническую инфраструктуру, а также проводили совместную подготовку к участию в аукционах», – подчеркивается в сообщении УФАС.

В ведомстве уточнили, что ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч.2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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