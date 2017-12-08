ЧП на выставке Стерджеса в Москве: мужчина в женской одежде испортил фото

В Москве на выставке американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0», которая открылась в Центре братьев Люмьер, произошло ЧП: мужчина в женской одежде облил фотографию и пол выставочного зала неизвестной жидкостью с резким запахом, передает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

По его словам, мужчина в женской одежде с закрытым лицом зашел на выставку в компании двух женщин, которые отвлекали внимание посетителей, выражая возмущение работами. Охрана вызвала полицию, после чего нарушителя увели.

Примечательно, что аналогичный инцидент произошел на выставке Стерджеса в прошлом году. Тогда она оказалась в центре скандала из-за того, что сенатор Елена Мизулина увидела на снимках общины нудистов признаки детской порнографии. Организаторы решили закрыть выставку, чтобы не будоражить общественное мнение. Но еще до закрытия некий активист облил несколько фотографий зловонной жидкостью. Его задержали и затем арестовали на семь суток за мелкое хулиганство.

Позже судебные эксперты признали «полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ» Стерждеса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.12.17

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