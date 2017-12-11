Москва прощается с Леонидом Броневым

Сегодня в московском театре «Ленком с 11 часов будет проходить церемония прощания с легендой советского театра и кино Леонидом Броневым. Как сообщила пресс-служба театра, после этого артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как подчеркнул председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин, Россия потеряла в лице Броневого «потрясающего актера со своей нотой».

«Его манера говорить, раскрывать образ, жить на сцене. У него свой стиль, его никогда ни с кем не перепутаешь. Закрыв глаза, можно сказать, что это Леонид Броневой, слушая как человек работает. Потрясающий артист. Я всегда восхищался им, это был один из таких актеров, у которых надо было многому учиться», – цитирует Калягина «Интерфакс».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Броневой скончался на 89-ом году жизни утром 9 декабря.

Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Служил в «Ленкоме» с 1988 года, до этого на протяжении 26 лет был актером Московского драматического театра на Малой Бронной. Премьера в кино случилась в 1964 году.

Запомнившимися миллионам ролями Броневого стали: Мюллер в многосерийном фильме о советском разведчике «Семнадцать мгновений весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Зрителям он также запомнился работой в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Тот самый Мюнхгаузен». Актер снялся почти в трех десятках телеспекталей.

Броневой является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Москва, Мария Вяткина

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