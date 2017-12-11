Дождливый декабрь: синоптики обещают Москве хмурую слякотную погоду

В московском регионе сохранится дождливая и теплая для декабря погода. Как отмечают синоптики Гидрометцентра России, до конца недели температура воздуха будет на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Согласно прогнозу метеорологов, во вторник, 12 декабря, ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем они будут идти повсеместно. Ночью похолодает до -4…-2° в Москве и -7…-2° по области. Днем температура снова поднимется до плюсовых значений – до 1…3° в столице и -2…+3° в Подмосковье. Местами будет отмечаться гололед.

В среду, 13 декабря, также возможны осадки. Ночные температуры останутся в пределах 1…3° в мегаполисе и -2…+3° по области, днем столбик термометра покажет 2…4° и 0…5° соответственно.

В четверг, 14 декабря, опять ожидаются небольшие осадки, а температура в течение суток составит -1…+1° в Москве и -3…+2° в Подмосковье.

В пятницу и субботу, 15 и 16 декабря, прогнозируются умеренные осадки с ночными температурами в пределах -4…+1° и дневными -1…+4°.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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