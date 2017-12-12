Совсем не смешно: в Москве офис ТНТ заблокировали из-за шутки об ингушской девушке

В Москве более 50 уроженцев Ингушетии заблокировали офис телекомпании ТНТ, оскорбившись пародией в юмористическом шоу Comedy Woman. Работников канала не выпускали из офиса, требуя очного разговора и извинений.

Возмущение кавказцев вызвала шутка о девушке из Ингушетии, работающей в эскорте. Они пытались ворваться в офис телеканала. Конфликт удалось урегулировать после того, как к зданию приехали два автомобиля ОМОНа, передает Life.

Гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин принес личные извинения постпреду Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву. Видео размещено на YouTube-канале «Ингушетия Новости».

«Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», – сказал он.

Извинения гендиректора Comedy Club Production

Кроме того, Левин пообещал усилить контроль за «такого рода вещами» и «сильно постараться», чтобы подобный инцидент не повторился.

В свою очередь Цечоев поблагодарил Левина за оперативную реакцию на ситуацию и пояснил, что «для кавказского народа честь женщины – очень щепетильный вопрос, поэтому номер так задел соотечественников».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.12.17

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