Предвыборная зачистка: Генпрокуратура ограничила доступ к 11 сайтам вражеских организаций

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к сайтам с материалами иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, всего под санкции попали 11 таких ресурсов.

В Генпрокуратуре напомнили об изменениях в статью 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Речь идет о мерах по внесудебному ограничению доступа к материалам иностранных неправительственных организаций, «деятельность которых признана нежелательной» в России.

В связи с этим были установлены информационные ресурсы 11 «нежелательных организаций», включенных в список Минюста России. Среди них – Институт открытое общество Фонд содействия (OSI Assistance Foundation), Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy), Фонд Открытое общество (Open Society Foundation), Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (U.S. Russia foundation for economic advancement and the rule of law) Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания), OR – Otkrytaya Rossia, «Открытая Россия (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России) (США) и другие.

Служба информации РИА «Новый День»

12.12.17

