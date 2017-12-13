Прощай, Нарзан! Власти Кисловодска лишат Россию лечебной минеральной воды

Россия в ближайшие годы может окончательно лишиться природной минеральной воды «Нарзан» и «Ессентуки». Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый генеральный план Кисловодска грозит уничтожением лечебных источников и угрожает безопасности местных жителей. Несмотря на это накануне, 12 декабря, проект этого документа «успешно прошел» процедуру публичных слушаний.

Согласно данным с официального сайта Кисловодска, местные власти взяли курс на построение «полноценной городской зоны, оптимизацию и стабилизацию численности постоянного населения и на создание защитной буферной зеленой зоны» до 2042 года с завершением первой очереди реализации в 2027 году.

В рамках этой программы планируется реконструкция жилой застройки для расселения жителей из части курортной зоны и первой зоны горно-санитарной охраны, а также ветхого и аварийного жилья. Предполагается также решение транспортных проблем «за счет повышения эффективности внутренней и внешней транспортной сети». Сами по себе эти общие формулировки казалось бы не должны вызывать опасений, но при детальном знакомстве с документом экологи забили тревогу, а власти стараются этого не замечать.

«Мы максимально услышали мнения тех людей и жителей города, которые неравнодушны. И, безусловно, конструктивные замечания будут учтены в подготовке итоговой версии документа», – цитирует пресс-служба местной администрации слова главы города Александра Курбатова по итогам «общественных слушаний».

В то же время, судя по данным активистов, выступающих против планов властей, на слушания «согнали» госслужащих, а мнение простых граждан было проигнорировано.

«Для заполняемости зала во вторник, в 10 ч. утра, в рабочее время со своих рабочих мест согнали всех «кабинетных» работников Администрации – примерно 60% составляли они. Это было очень удобно, ведь они только покорно слушали и никак не реагировали на происходящее. И здесь мэр проигнорировал присутствие и мнения простых горожан, которых касается каждая строчка в Ген.плане. Много непонятного, спорного, противоречивого. Это нужно было слышать и видеть…» – говорится в отчете активистов группы «Спасти курорт Кисловодск».

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» председатель Общественного экологического совета Кисловодска, эксперт Общественной Палаты Ставропольского края Павел Мартиросов, новый генплан ставит под угрозу сохранение Кисловодска как бальнеологического (лечение различных заболеваний минеральными водами) курорта, так как он не учитывает специфику геоморфологии и ландшафта города.

«Кисловодск расположен в зоне повышенной сейсмичности. К 9-балльной зоне относится около 80% территории Кисловодска, 8-балльная зона занимает около 15%, а к 7-балльной зоне относится 5% территории. На территории Кисловодска ученые наблюдают опасные геологические процессы – просадку лессовых грунтов, выветривание, оврагообразование, береговую эрозии, обвально-осыпные явления, оползни, подтопления», – сказал Мартиросов.

Несмотря на это, как сказал эколог, в проекте генплана предлагается возводить «высотки» до 17 этажей, что увеличит нагрузку, в том числе, на почву, и в итоге грозит обернуться социальной и экологической катастрофой.

«Это (строительство высоток) увеличит антропогенную и техногенную нагрузку на почву. Залегание «Нарзана» и выход его в некоторых местах находится в 6 метрах от поверхности почвы», – подчеркнул эксперт и пояснил, что при проведении строительных работ источники минеральной воды могут быть повреждены, в результате чего они могут уйти вглубь или «элементарно загрязниться». «Уже даже сейчас обнаружено бактериологические загрязнение», – отметил он.

Гидрогеолог, эколог-эксперт, сопредседатель региональной общественной организации «Союз защиты курортов», эксперт Общественной палаты Ставропольского края Владимир Супруненко со своей стороны выразил уверенность, что любая из предложенных новаций может стать «приговором» для курорта.

«В проектных материалах совершенно отсутствует не только необходимый предваряющий анализ реальной эколого-санитарной обстановки, но и такая обязательная работа, как сопряжённый анализ этой обстановки и проектных решений с состоянием области распространения углекислых минеральных вод и условий их залегания. В Кисловодске полностью извращена доселе сбалансированная система эксплуатации минеральных вод, предполагающая единого недропользователя», – констатировал он.

Он также добавил, что деятельность ОАО «Нарзан», которое в настоящий момент занимается разлитием воды по бутылкам, уже привела «к падению качества бальнеологической минеральной воды курорта». По словам эксперта, расфасовка воды происходит с «грубым нарушением эксплуатации собственных скважин», но «разработчики генплана города даже не коснулись этой стержневой для курорта темы».

Мартиросов в этой связи обратил внимание и на то, что в случае реализации генплана в Кисловодске пострадают и соседние минеральные источники.

«Кисловодск находится выше, чем Ессентуки и Пятигорск. Здесь формируется Нарзан и стоком идет туда (в соседние районы), там он дополняется – это называется дебет – и заполняются уже своей минеральной формулой. Но основное формирование (Кавказских минеральных вод) идет здесь. Это заповедные места. Аналогов в мире нет нигде. Если раньше это холили и лелеяли, специально высаживали деревья, чтобы они своей корневой системой способствовали сдерживанию влаги и формированию минеральной воды, то сейчас эту территорию хотят превратить в торгово-развлекательный туристический центр», – пояснил он.

Эколог подчеркнул, что сохранение минеральных источников важно для всей России, и имеет даже историческую ценность. «Десятки миллионов людей прошли тут реабилитацию. Во время войны здесь был госпиталь. Все нашли известные писатели, начиная с 1803 года, были в Кисловодске, это и Достоевский, и Пушкин, и Лермонтов», – напомнил он.

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