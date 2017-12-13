Авиакомпания «Победа» вновь осложнила жизнь своим пассажирам

Авиакомпания «Победа», позиционирующая себя как лоу-костер, запретила провоз ручной клади в салоне самолета сверх бесплатной нормы. С 10 декабря к провозу в лайнерах не принимается багаж за дополнительную плату, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.

«Победа» сообщила о новых правилах провоза ручной клади в ноябре: без дополнительной платы пассажир может взять на борт любое количество предметов (кроме запрещенных законодательством) без ограничений по весу, но при условии, что все они поместятся в калибратор габаритами 36х30х27 см. Такие калибраторы авиакомпания установила на стойках регистрации, перед выходом на посадку и на входе в самолет.

Ранее ручную кладь, не поместившуюся в калибратор, за дополнительную плату можно было пронести в салон (услугу можно было оформить только на регистрации) или сдать в багажное отделение. С 10 декабря возможен только второй вариант.

Как сообщается, сдать не поместившиеся в калибратор вещи в багажный отсек можно за одну тысячу рублей при оформлении услуги на регистрации рейса и за 2 тысячи рублей – при выходе на посадку. Стоимость провоза багажа до 10 кг при бронировании услуги на сайте «Победы» – 499 рублей.

Ранее авиакомпания также отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.12.17

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