Верховный суд указал на безкультурие Минкульта РФ: фильм Международного Центра Рерихов оказался неэкстремистским

Верховный суд РФ поставил точку в споре вокруг научно-популярного фильма «Зов космической эволюции» Международного Центра Рерихов, признав, что отзыв прокатного удостоверения на киноленту из-за наличия свастики являлся незаконным.

Как говорится в решении суда, «неправильное толкование норм материального права без учета исторических событий привело к незаконному отзыву», – сообщила пресс-служба Международного Центра Рерихов.

«Сведений о наличии в деле доказательств непосредственно свидетельствующих, что фильм имеет экстремистскую направленность, создает положительный образ нацизма или иным образом способствует его пропаганде и распространению, не имеется», – говорится в сообщении.

Минкультуры отказано «в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ». Таким образом суды указали на «недопустимость формального подхода при оценке художественных и документальных произведений на предмет пропаганды фашизма и нацистской идеологии».

Напомним, Минкультуры оспаривало постановления арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций, признавших незаконным решение министерства об отзыве в 2016 году прокатного удостоверения на фильм.

Недовольство ведомства вызвали кадры кинохроники с изображением нацистской свастики в контексте вероломного нападения Германии на СССР и Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. В министерстве культуры посчитали это публичной демонстрацией запрещенной символики, независимо от контекста. То есть руководство фактически приписывало Центру осуществление экстремистской деятельности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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