Москва превратится в озерный город: синоптики прогнозируют сильнейшие ливни

Теплая для декабря погода в московском регионе принесет сильнейшие ливни. Согласно прогнозу центра «Фобос», пик непогоды придется на субботу, когда, по предварительной оценке, на Москву может вылиться до 15 миллиметров влаги.

Синоптики отмечают, что таких обильных осадков в виде дождя в середине декабря в столице ещё никогда не случалось. В субботу может обновиться один из самых старых рекордов столичной погодной летописи, который держится с 1896 года. Тогда влаги в столице выпало на 20% меньше, чем прогнозируется на субботу.

«В результате ненастья на улицы Москвы попадет количество воды, превышающее объемы единственного водохранилища в черте мегаполиса – Химкинского», – говорится в сообщении центра «Фобос».

По оценке метеорологов, таяние остатков снега приведет к образованию 38 млн кубометров воды. Осадки добавят к этому количеству еще около 50 млн кубометров. В таких условиях в некоторых районах столицы, особенно в низинах, в выходные могут появиться настоящие озера глубиной 15-20 см.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 16 декабря, в течение суток температура воздуха составит 1…3° в Москве и 0…5° в Подмосковье. Ночь воскресенья, 17 декабря, принесет жителям региона осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура составит 1…3° в Москве и 0…5° в Подмосковье.

В понедельник, 18 декабря, погода существенно не изменится – столицу снова ждут осадки с температурой -4…+1° днем и ночью. Во вторник, 19 декабря, выпадет небольшой снег и немного похолодает – до -6…-1° в течение суток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.17

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