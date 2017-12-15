В московском регионе объявлено 3-дневное штормовое предупреждение

Сегодня в московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся атмосферным фронтом, который принесет с собой сильный дождь и порывистый ветер. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье продлится с 16 по 18 декабря. В эти дни на погоду московского региона будет оказывать влияние активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

«Днем 16 декабря и ночью 17 декабря ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами усиление ветра с порывами 13-18 м/с. Во второй половине дня 17 декабря ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, осадки будут в виде мокрого снега, вечером прогнозируется гололедица», – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что 18 декабря интенсивность осадков увеличится: ожидается мокрый снег, местами сильный, что может привести к его налипанию на провода линий электропередач и деревья. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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