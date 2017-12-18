В праздничные дни Москва «разгрузится»

Водителям грузовиков, желающим попасть в центр Москвы с 1 по 8 января, следует заранее оформить пропуск. С таким уведомлением к ним обратились столичные власти. В новогодние праздники выдавать эти документы не будут.

«Для осуществления грузовых перевозок с 1 по 8 января необходимо заблаговременно подать заявку, используя портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (pgu.mos.ru). В течение праздничных дней оформление и выдача разовых пропусков для грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения будет невозможным», – отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает РИА «Новости».

Проверить сведения об оформленных пропусках можно на официальном сайте мэра Москвы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.12.17

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