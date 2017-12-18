На Москву надвигается непогода: мокрый снег и сильный ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение в московском регионе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в столице в ближайшие часы ожидается мокрый снег, усиление ветра до 17 метров в секунду и гололедица.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, ненастье в Москве и Московской области продлится до 11 часов 19 декабря. Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах, налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Возможны заторы и аварийные ситуации.

Также вероятны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а на дорогах – значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.17

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