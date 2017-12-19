Экономическая слабость России стала угрозой для суверенитета Эксперты назвали главные внешнеполитические риски 2018 года

Экономическая слабость России в 2018 году будет представлять угрозу суверенитету страны и сужать возможности для маневра во внешней политике. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в экспертном докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Внешняя политика России: взгляд в 2018 год».

Как отмечают авторы исследования, президентские выборы в России открывают новый внешнеполитический цикл, одновременно с которым ожидается пересмотр подходов к главным направлениям внешней политики при сохранении преемственности.

«Выборы в России так или иначе совпадают с политическими циклами в КНР, США, ряде стран ЕС и ближнего зарубежья. В международных отношениях будет нарастать эффект «оголенных проводов» или «сухого леса». Возможны кризисные сценарии в результате намеренных или ненамеренных действий отдельных стран, слабой межгосударственной координации в решении международных проблем», – говорится в докладе.

Главная проблема на Западе

По оценке экспертов, западное направление остается самым проблемным для России.

«Ухудшение отношений с США и их союзниками в наступающем году, по всей видимости, останется главным препятствием для создания благоприятной внешней среды, в которой наша страна могла бы сосредоточиться на решении задач внутреннего развития», – считают эксперты.

Авторы доклада считают, что основными рисками для России будут русофобская информационная кампания, связанной с выборами, попытки размыть «легитимность российской политической системы», а также «расползание» санкционного режима, рост стоимости риска, что «усложнит решения по будущим проектам».

По мнению РСМД, возможно также сворачивание сотрудничества России и США по оставшимся направлениям (авиационная промышленность, космос и др.) на фоне деградации отношений с ЕС и перестройки политики Евросоюза под американский курс.

«Главная интрига 2018 года – санкции против России по экстерриториальному принципу. В зоне риска окажутся финансовые институты и промышленные корпорации, сотрудничающие с Россией в области энергетики, ОПК и инфраструктурных проектов», – предупреждают специалисты.

Ближневосточный регион: риски остаются

Что касается Ближневосточного региона, то для России и ее союзников, по оценке экспертов РСДМ, он представляет опасность как источник распространения радикального исламизма. Хотя Россия здесь закрепляет за собой место глобальной державы, содействующей решению общих проблем безопасности. Однако остается вероятность срыва мирного процесса или его стагнации из-за противоречий внутри Сирии и между внешними игроками. Катализаторами обострения ситуации могут стать российско-американские противоречия, позиция Турции по курдскому вопросу, а также проблема влияния Ирана в регионе.

В то же время сохраняется террористическая угроза, связанная с возвращением в Россию и в страны постсоветского пространства боевиков запрещенного в РФ террористического «Исламского государства». Возможна активизация террористического подполья на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

Авторы доклада не исключают обострения ситуации как итог укрепления террористических структур в Афганистане и попыток военного решения ливийского кризиса. Опасность представляет и вероятность выхода США из иранской сделки по ядерному оружию.

Москву сделают маргиналом?

Оценивая ситуацию для России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эксперты отмечают, что баланс угроз и возможностей здесь «наиболее благоприятен» для Москвы. Военная операция США и союзников против КНДР маловероятна, хотя «режим санкций СБ ООН вряд ли заставит руководство КНДР пойти на значительные уступки». Однако, возможно, Пекин и Москва убедят Пхеньян «временно отказаться от испытательной деятельности в обмен на частичное сокращение военной активности США, Южной Кореи и Японии». Тем не менее, существует риск маргинализации роли России в решении северо-корейской проблемы.

Вместе с тем в результате актуализации противоречий вокруг Южно-Китайского моря возрастает риск втягивания в этот конфликт России. В этой ситуации возможно обострение асимметрии в российско-китайских политических и экономических отношениях и торможение российско-японского диалога.

Ближнее зарубежье: главная угроза из Украины

Как подчеркивается в докладе, с точки зрения безопасности и реализации проектов экономической интеграции ближнее зарубежье – наиболее важный для России регион, где главные угрозы исходят от Украины.

«Сохранятся риски в области безопасности на постсоветском пространстве. Здесь основной угрозой станет разморозка конфликта на Донбассе, в том числе силами, которые не контролируют в полной мере ни Москва, ни Киев», – считают эксперты.

Авторы доклада предупреждают о вероятном обострении ситуации на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и армии ЛДНР, возможной утрате внутренней стабильности в ЛДНР.

Киев, отмечают эксперты, вряд ли решится на масштабную военную операцию, а вероятное развертывание миротворческой миссии на Донбассе «станет предметом ожесточенного торга дипломатов». Даже запуск миссии с ограниченными полномочиями может стать важным сигналом для налаживания отношений Запада с Россией.

Однако не исключено нарастание противоречий в отношениях с Арменией и Казахстаном в свете их соглашений о сотрудничестве с ЕС, что может поставить под угрозу развитие Евразийского экономического союза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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