МЧС предупреждает: Москва окажется в плену густого тумана

На российскую столицу надвигается густой туман. Как передает корреспондент РИА «Новый День», МЧС экстренно предупреждает о сильном ухудшении видимости в московском регионе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и ночью 20 декабря местами в Москве и Московской области ожидается сильный туман с ухудшением видимости 300-500 метров. Вместе с тем прогнозируется мокрый снег, что может привести к повреждениям линий электропередач.

Спасатели напоминают о заторах на дорогах, повышении риска аварийных ситуаций и рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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