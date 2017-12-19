«Ирония судьбы» «переедет» на вторую кнопку

Первый канал впервые за десять лет не будет показывать 31 декабря легендарную комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Об этом сообщила пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова.

По ее словам, это связано с тем, что новогодняя комедия «является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами», передает «Интерфакс».

«В этом году у Первого канала появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины Первый канал покажет 31 декабря», – сказала она.

Согласно телепрограмме, на второй кнопке, кроме «Иронии судьбы», 31 декабря будут транслироваться «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовая рука».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.12.17

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