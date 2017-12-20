Турникеты отменяются: поездка в московских автобусах станет быстрее

Пассажиры московских автобусов особо большого класса, вмещающие до 140 человек, будут на 5 минут быстрее добираться до места назначения. Время поездки сократится уже с 1 января – благодаря отмене турникетов.

Сейчас формируется список из порядка 60 маршрутов наиболее популярных направлений, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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