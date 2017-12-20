Реанимация Pussy Riot: участница скандальной группы задержана у здания ФСБ

Участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина задержана у здания ФСБ в Москве. Активистка развернула баннер «С днем рождения, палачи» на улице Большая Лубянка, который предварительно был привязан к решеткам на дверях.

Как сообщила другая участница акции Ольга Борисова, несанкционированное мероприятие было приурочено к Дню работников органов безопасности и столетия спецслужбы. Сама Борисова спустилась со ступеней здания на Лубянке и не была замечена полицейскими, передает «Медиазона».

Отметим, что Алехину сопровождали фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев, которых также задержали. Всех троих доставили в Мещанский отдел полиции.

Напомним, в 2012 году по статье «Хулиганство» были осуждены три участницы панк-группы Pussy Riot за проведение так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя в Москве. Участницы группы сняли на амвоне номер «Богородица, Путина прогони» и опубликовали его в Интернете. Ролик вызвал большой общественный резонанс.

В итоге Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Позже наказание для Самуцевич было заменено на условное, а в декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены по амнистии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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