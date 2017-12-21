В Госдуме пытаются успокоить: «ипотечного пузыря» не будет

В Государственной Думе подвергли сомнению появление «ипотечного пузыря», который, согласно опасениям ЦБ РФ, может возникнуть в России к 2020 году в результате реализации стратегии развития Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Как заверил председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такие опасения безосновательны.

«Что касается пузыря, считаю, его нет. Они (ЦБ) отреагировали на заявление АИЖК, которое собирается в течение трех лет двукратно увеличить выдачу ипотечных кредитов к 2020-у году с почти 5 трлн до 10 трлн рублей. Они (ЦБ) считают, что это может привести к пузырю. Это оценочная позиция» – сказал Аксаков, выступая на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, оценки АИЖК вполне разумны, а реальная причина двукратного увеличения жилищных кредитов кроется в новом законе о долевом строительстве, который должен быть принят летом 2018 года.

«Мы можем увидеть увеличение объемов ипотечного кредитования, поскольку там замыкается цепь: с одной стороны кредиты будут выдавать застройщикам, используя, в том числе, деньги инвесторов и населения, а с другой стороны, население с помощью ипотечных кредитов будет выкупать готовые квартиры. Это понятная схема и не самая рисковая», – отметил Аксаков.

Он также обратил внимание, что уже сейчас наблюдается рост ипотечных кредитов. «У нас темпы высокие по количеству выданных кредитов. Мы опережаем тот же период прошлого года примерно на 17-18%, в деньгах больше, чем на 25%. Последние месяцы показатели еще более высокие (объемы роста)… Это связано с относительно низкой ставкой по ипотечным кредитам 9,88%. Эта тенденция продолжится дальше», – сказал парламентарий.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Банк России всерьез обеспокоен планами по более чем двукратному росту рынка ипотечного кредитования до 2020 года: с 4,8 трлн рублей до 10 трлн рублей, что предполагает стратегия развития АИЖК.

По мнению регулятора, выполнение этого плана может обернуться возникновением пузыря, аналогичного тому, что привел к кризису 2008 года в США.

Москва, Мария Вяткина

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