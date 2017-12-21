Участница Pussy Riot отработает протест у здания ФСБ

Участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, которая накануне была задержана у здания ФСБ в Москве, признана виновной в проведении несанкционированной акции протеста. Мещанский суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Адвокат Алехиной Олег Елисеев на заседании суда заявил, что его подзащитная не ставила своей целью пикетирование или создание помехи движению, и, следовательно, не подпадает под статью ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, которая оговаривает наказание за участие в несанкционированном пикетировании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Елисеев просил признать ее невиновной, а в противном случае назначить штраф, так как у нее на иждивении находится ребенок, передает «Интерфакс».

Свою вину Алехина не признала, заявив, что не считает проведенную акцию «пикетированием».

Как сообщал «Новый День», накануне, в День работников органов безопасности, Алехина была задержана с плакатом «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ в Москве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.12.17

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