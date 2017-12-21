Сезон предвыборных подарков: налоговая амнистия потянет на 150 млрд рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила очередной предвыборно-подарочный законопроект о прощении задолженности по имущественным налогам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, и списании долгов индивидуальных предпринимателей. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, реальная цена такого «подарка» почти в два раза превышает официально заявленную сумму 75 млрд рублей.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, парламентарий обратил внимание, что оценки стоимости налоговой амнистии разнятся, но сумма будет достаточно весомой.

«Превышение 150 млрд рублей – ближе к истине. Это не выбывающие доходы – они числятся в налоговой службе как недоимка, как задолженность, которая накопилась в предыдущий период», – сказал Аксаков.

Он выразил уверенность, что в данной ситуации решение списать задолженность было правильным. «Можно, конечно, включить государственную машину и танком проходить по тем людям, которые не могут платить. Но в конце концов мы получим обратный эффект. Люди эти не смогут осуществлять жизнедеятельность, не говоря уже о том, что мы ничего не теряем, но приобретаем людей с более-менее хорошим настроением», – отметил Аксаков.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 14 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин выступил с инициативой списания просроченных налоговых долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данная мера касается около 42 млн граждан, у которых к 1 января 2015 года накопилось почти 41 млрд рублей налоговых долгов, уточнил он. Тогда Путин также сообщил, что около 3 млн индивидуальных предпринимателей накопили 15 млрд рублей долгов, и их также нужно списать.

Напомним, в 6 лет назад перед выборами 2012 года было принято подобное решение. Тогда общая сумма прощенной налоговую задолженности составила 33 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.12.17

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