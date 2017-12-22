Надолго? В Москву вернулась зима со снегом

Сегодня в московский регион вернулась зимняя морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, холодный период продлится относительно недолго – температура воздуха уже в воскресенье вновь ожидается около нуля, но потом снова может подморозить.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 23 декабря, температура упадет до -7…-5° в мегаполисе и -10…-5° в Подмосковье. Днем ожидается -4…-2° и -7…-2° соответственно. При этом ожидается небольшой снег.

В воскресенье, 24 декабря, возможен умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночные температуры составят -5…-3° в Москве и -8…-3° по области. Днем столбик термометра покажет -2…0° в столице и -5…0° в Подмосковье.

В понедельник, 25 декабря, в течение суток будет идти небольшой снег, а температура останется в пределах -8…-3°. Во вторник, 26 декабря, местами возможен небольшой снег. Ночью подморозит до -11…-6°, днем температура составит -8…-3°.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.12.17

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