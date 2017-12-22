В воскресенье на Москву обрушится сильный снегопад

Предстоящие выходные дни в Москве будут очень снежными. Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье, 24 декабря, выпадет до 22% месячной нормы осадков.
Местами возможна метель с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. В результате, глубина снежного покрова может составить 12 мм, передает «Интерфакс».
Кроме этого, синоптики предупреждают, что резкая смена погоды с повышением температуры до нуля градусов будет сопровождаться падением атмосферного давления – почти на 20 мм рт. ст. за сутки.
Напомним, с начала декабря в столице выпало 114% месячной нормы осадков.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 22.12.17
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