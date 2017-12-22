В воскресенье на Москву обрушится сильный снегопад

Предстоящие выходные дни в Москве будут очень снежными. Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье, 24 декабря, выпадет до 22% месячной нормы осадков.

Местами возможна метель с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. В результате, глубина снежного покрова может составить 12 мм, передает «Интерфакс».

Кроме этого, синоптики предупреждают, что резкая смена погоды с повышением температуры до нуля градусов будет сопровождаться падением атмосферного давления – почти на 20 мм рт. ст. за сутки.

Напомним, с начала декабря в столице выпало 114% месячной нормы осадков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.12.17

Пенсии – пенсионерам! Явлинский решил победить бедность в России. / В Подмосковье сотрудница полиции обещала помочь нелегальному оружейнику за 1 млн рублей. / Путин раскрыл правду об экономике России: лучше в 2018 году не будет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»