Парламент Молдавии повторно принял закон о запрете российского ТВ Президенту республики снова грозит отстранение от должности

Парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом Игорем Додоном закон, согласно которому в республике должна быть запрещена трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России. Инициативу поддержали 59 из 69 депутатов.

Против проголосовали представители партий социалистов и коммунистов, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в июне находящаяся у власти в стране Демократическая партия (ДПМ) внесла в парламент законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, который предусматривает ограничение вещания на территории страны российских телеканалов, так как это «абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности» Молдавии.

Между тем Додон тогда заявил, что «всеми доступными средствами» будет блокировать законопроект.

Стоит отметить, что согласно конституции Молдовы, глава республики обязан подписать закон, если парламент его повторно принимает.

Депутаты парламента уже заявляли о намерении обратиться в Конституционный суд, если Додон во второй раз не утвердит закон. В таком случает суд «констатирует, что президент временно не в состоянии исполнять свои полномочия», и отстранит его, а спикер парламента может утвердить закон.

Примечательно, что подобный прецедент уже был в октябре этого года. Тогда Додон также дважды отказался подписывать указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзы и Конституционный суд действительно принял решение о его «временной недееспособности».

Москва, Мария Вяткина

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