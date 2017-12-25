В Москву вернется снежная слякоть

В московском регионе ожидается очередное потепление – в конце недели ожидается до +4 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни снегопады продолжатся, а на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 26 декабря, ночью местами возможен небольшой снег, местами гололед, а столбик термометра опустится в Москве до -7...-5°, по области -10...-5°. Днем также ожидаются осадки, а воздух потеплеет до -1…+1°, в Подмосковье до -4…+1°. На дорогах – гололедица.

В среду и четверг, 27-28 декабря, местами также возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем достигнет отметок 0…+2° в мегаполисе и -2…+3° по области.

В пятницу и субботу, также будут идти небольшие осадки, в течение суток температура будет меняться мало, показания термометров будут находиться в пределах -1…+4°.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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