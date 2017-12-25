В театре сообщили о состоянии здоровья Олега Табакова

Состояние здоровья знаменитого артиста, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова стабилизировалось. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в администрации театра, актеру стало немного лучше – он находится в нормальном состоянии для человека 83 лет после тяжёлой болезни.

«Всё то же самое уже три недели. Немного, конечно, получше. Никаких ухудшений нет. Всё стабильно. Среднее состояние. Стабильное», – сказал собеседник издания.

Ранее Пятый канал сообщил, что накануне народный артист почувствовал себя значительно хуже. Источник телеканала уточняет, что перед этим Табаков «пошёл на поправку» и даже ходил по палате. Сейчас он находится в сознании, но медики не готовы делать прогнозы, при том что раньше называли срок излечения в один месяц.

В ноябре Табаков был госпитализирован с воспалением лёгких. В московской больнице ему провели экстренную операцию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.12.17

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