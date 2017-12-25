К нам идет «Мичиган»: чем опасен свиной грипп и что делать при первых признаках болезни

Медики предупреждают: в этом сезоне к нам «возвращается» штамм гриппа вируса A (H1N1), известный всем как свиной грипп, только в новом антигенном варианте, который получил название «Мичиган».

Пандемия свиного гриппа охватила мир в 2009-2010-м годах. Новый штамма вируса был впервые обнаружен в Мексике, затем стремительно поразил более 70-ти стран. Опасность распространения гриппа A/H1N1 оказалась столь велика, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о максимальном уровне угрозы пандемии. Новый вирус стал быстро доминировать среди других возбудителей инфекции. Эпидемия свиного гриппа затронула людей моложе 50 лет, в сравнении с обычными сезонными вспышками гриппа, когда наиболее тяжелые формы течения заболевания приходятся на лиц старше 65 лет. По данным ВОЗ, около 18,5 тысячи случаев заражения гриппом H1N1 на планете закончились летальным исходом.

Между тем, как отмечают медики, людей уносил из жизни не свиной грипп. Они умирали от быстро развивающейся вирусной пневмонии, которая труднее лечится, чем бактериальная пневмония, являющаяся привычным спутником сезонного гриппа. Вирусная пневмония оказалась самым страшным осложнением свиного гриппа. У многих пациентов резко ухудшалось состояние и буквально за сутки развивалась дыхательная недостаточность, которая требовала немедленной вентиляции легких. Несвоевременное обращение за медицинской помощью и не точное диагностирование заболевания приводило к потере драгоценного времени. В течение трех дней человек начинал сильно кашлять, у него развивалась острая пневмония, и он умирал.

«В отличие от других ОРВИ, грипп характеризуется более тяжелым течением, а главное – высокой частотой развития осложнений, таких как пневмония, синусит, бронхит и другие. Отсутствие своевременной информации о виде возбудителя может привести к неэффективному лечению, – обратил внимание врач клинической лабораторной диагностики медицинской компании LabQuest Владимир Мухин. – Современные методы лабораторной диагностики позволяют оперативно выявить возбудителя простудного заболевания, что является важным условием выбора оптимального лечения и фактором снижения риска тяжелых осложнений. Наша лаборатория предлагает комплексное лабораторное исследование, направленное на установление этиологической причины заболевания – будь то вирусная, бактериальная либо микст-инфекция (например, «Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций»). Анализ можно сдать дома с помощью мобильной медицинской службы. Помните, что если вы почувствовали на себе признаки простуды – не стоит подвергать риску заражения окружающих, по возможности не посещайте общественные места».

Профилактика инфекционных заболеваний, вызванных H1N1 и другими типами вируса гриппа, включает в себя также ряд известных рекомендаций, которые никогда не лишне помнить. От личной гигиены до здорового образа жизни. Делайте вовремя прививки. Есть специальные рекомендации ВОЗ по вакцинации.

Безусловно, серьезные осложнения грипп вызывает далеко не всегда. Однако при тяжелом течении гриппа лечение должно проходить в стационаре под наблюдением врача. Наибольшую опасность представляет не сам факт инфицирования, а несерьезное отношение больного к своему состоянию. Именно несвоевременное обращение за медицинской помощью является главной причиной тяжелых последствий для здоровья, считают специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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