В Москве объявлено штормовое предупреждение: ожидается сильный снег

В московском регионе в ближайшие часы ожидается сильный снегопад с порывистым ветром до 17 метров в секунду. С таким предупреждением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил столичный главк МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье может продлиться до 21:00 мск.

Спасатели предупреждают о возможном ухудшении видимости на дорогах, налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Возможны заторы и аварийные ситуации. Также вероятны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, а на дорогах – значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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