«От улыбки станет всем светлей»… умер автор легендарных детских песен

Легендарный композитор Владимир Шаинский, на песнях которого выросло не одно поколение в СССР и России, скончался на 93-м году жизни, передает телеканал «Культура» со ссылкой на близких родственников.

Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. После этого преподавал, работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

Шаинский являлся народным артистом РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР. Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» – всего более 40 картин.

Его песни пели многие известные исполнители – такие как Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко – «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Родительский дом», «Через две зимы».

Всего Шаинский написал более 300 песен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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