Туроператор «Сто морей» заявил о своем закрытии

Туроператор «Сто морей» объявил о прекращении своей деятельности. Как говорится в сообщении на сайте компании, это произошло «по независящим от нас обстоятельствам».

«Как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО «Сто морей» наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности, на дальнейшее функционирование нашей компании. Тем самым, мы должны прекратить нашу деятельность», – говорится в заявлении.

Предполагается, что возмещение средств будет производить страховая компания «Якорь».

По предварительной информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), на момент остановки деятельности у компании не было клиентов за рубежом. Участники рынка отмечают, что «Сто морей» работал в основном не как туроператор, а как агентство. По данным на сайте Ростуризма, за 2016 год турпоток компании составил всего 5 человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

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