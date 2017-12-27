СМИ: Табаков введен в состояние комы

Знаменитый артист Олег Табаков по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Как стало известно «РЕН ТВ», врачи ввели его в искусственную кому.

Как поясняет телеканал, обычно при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека не улучшается на протяжении длительного времени, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Как сообщал «Новый День», Табаков попал в больницу в конце ноября. Из-за тяжелой болезни спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить. Табаков перенес экстренную операцию, ему провели трахеостомию, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.17

400 академиков и ученых в письме Путину предрекли смерть фундаментальной науки. / В московском метро застрял поезд. / На фабрике «Меньшевик» забаррикадировался директор: «Меня разорили прокуроры и кавказцы». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»