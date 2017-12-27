В театре Табакова сообщили о реальном состоянии знаменитого артиста

Знаменитый артист Олег Табаков чувствует себя нормально – его не вводили в состояние искусственной комы. Об этом сообщил директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец.

«Конечно я опровергну эту информацию (об искусственной коме), которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально», – сказал Кравец в комментарии РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Табакову, который находится в больнице, стало хуже, и медики ввели его в состояние искусственной комы.

О госпитализации 82-летнего Табакова стало известно в конце ноября. Актер был помещен в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста «стабильное без изменений».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.17

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