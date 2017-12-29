Сильный туман в Москве: отменен и задержан 61 рейс

В московских аэропортах из-за сильного тумана отменен и задержан 61 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

К 13:30 в «Домодедово» задержано 32 рейса, 5 отменено, во «Внуково» задержано 13 рейсов, в «Шереметьево» – 11.

Как напомнили в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, окончательное решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна.

«На данный момент два самолета авиакомпаний «Победа» и «Ямал», которые должны были приземлиться соответственно во «Внуково» и «Домодедово», ушли на запасные аэродромы в «Шереметьево» и Нижний Новгород», – передает «Интерфакс».

Напомним, ранее МЧС предупреждало, что вечером 28 декабря, с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается туман, ухудшение видимости на автотрассах, затруднение движения транспорта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.17

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