Погода опять «чудит»: в Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в течение дня ожидается гололедица, которая во второй половине дня станет сильной из-за заметного понижения температуры.

Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в московском регионе местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах – гололедица, которая во второй половине дня станет сильной. Если в дневное время температура местами будет достигать +3 градусов, к вечеру ожидается похолодание до -5 градусов. По оценке синоптиков, изменение погодных условий будет сопровождаться порывистым ветром до 18 метров в секунду.

МЧС рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а также осторожно выбирать скоростной режим.

Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги и обходить места с наклонной поверхностью. Во время усиления ветра спасатели советуют держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, а также не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

«Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии», – отмечается в сообщении МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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