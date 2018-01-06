Ненастье: в московских аэропортах застряли пассажиры более 30 рейсов

Сегодня в результате непростых погодных условий, связанных со снегопадом, в московских аэропортах задержаны и отменены более 30 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 11:57 мск больше всего не повезло пассажирам «Домодедово», где 12 рейсов отменено и еще 11 задержано.

В «Шереметьево» задерживаются 8 рейсов, во «Внуково» – 2.

Как сообщал «Новый День», сегодня в московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В течении дня ожидается снегопад при температуре воздуха до +3 градусов, а вечером – понижение температуры до -5 градусов, что спровоцирует усиление гололедицы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.18

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