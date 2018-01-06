Крупное ДТП в Подмосковье: трое погибли, двое из них – дети

Накануне вечером в Подмосковье произошла крупная дорожная авария в результате которой трое человек погибли, двое из которых – дети. ЧП произошло на повороте на кладбище на Тишинском шоссе, где столкнулись три легковых автомобиля, передает «Интерфакс» со ссылкой пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло в 21:25. В аварии также пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.01.18

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