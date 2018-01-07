С Рождеством! Россия отмечает великий христианский праздник

Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Ночью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в присутствии, в том числе, высокопоставленных чиновников череду рождественских богослужений.

Согласно Евангельскому преданию, Христос (в переводе с греч. – помазанник, мессия) родился в Вифлиеме в семье Иосифа и Марии. Поклониться Младенцу пришли волхвы, которым на место его рождения указала звезда, и принесли дары – золото, ладан и смирну, которые стали первыми рождественскими подарками.

По христианскому вероучению, Иисус принес в мир благую весть о Царствии Небесном для спасения человеческого рода, на который распространились последствия грехопадения Адама и Евы. Через смерть на кресте и воскресение Христос искупил грехи этого мира и указал путь к спасению.

«С этого дня – с рождения Спасителя – началась новая эра, и признание того, что рождение Спасителя открыло новую эру, сохраняется до сих пор на земном шаре, где люди принадлежат к разным религиям, а многие вообще не верят в Бога. Мы живем в новой эре, летоисчисление которой ведется от того самого события – от Рождества Господа и Спасителя в Вифлеемской пещере», – обратил внимание в своей поздравительной речи патриарх Кирилл.

«Волхвы по сложению звезд определили, что родится Мессия, которого ждал род человеческий, и они пошли за звездой и дошли до пещеры. И в каком-то смысле свет Вифлеемской звезды, не в прямом, конечно, смысле, а в духовном, является путеводительным для каждого человека <…> И как волхвы безошибочно достигли Вифлеемской пещеры, так и каждый из нас безошибочно, храня веру в сердце, может достичь Царствия Небесного, которое начинается уже здесь, на Земле, которое преобразует внутреннюю жизнь человека и затем переходит в вечность», – добавил предстоятель РПЦ.

Стоит отметить, что родившегося Спасителя мира 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской церкви, но также в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Польской православных церквах. С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки – святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин в Рождественскую ночь присутствовал в Санкт-Петербурге на богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где был крещён его отец.

После завершении службы глава государства преподнёс в дар храму двухрядную икону, датированную серединой XIX века, содержащую изображения «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.

В то же время глава правительства Дмитрий Медведев присутствовал на богослужении в Москве в Храме Христа Спасителя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.18

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