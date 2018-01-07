На московский регион идет ненастный фронт: объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе снова объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы ожидается порывистый ветер и снегопад, который может продлиться до суток.

Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду, местами умеренные осадки в виде дождя и снега, а также понижение температуры воздуха.

«Утром 8 января в связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололедица. Явления сохранятся в течение суток 8 января», – говорится в сообщении МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.18

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